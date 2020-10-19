دائرة الأراضي: 376 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 376 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 119 مبايعة بقيمة 220.2 مليون درهم، منها 6 مبايعات للأراضي بقيمة 29.36 مليون درهم، و113 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 190.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الخوانيج الأولى.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة واحدة بقيمة 4 ملايين درهم، تلتها منطقة ورسان الرابعة بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة مليوني درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 120.22 مليون درهم، منها 4 رهونات أراضٍ بقيمة 63.91 مليون درهم، و45 رهن فلل وشقق بقيمة 56.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 59 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 35.64 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 22 مليون درهم.