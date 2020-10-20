تعافي بناء المنازل الجديدة في أميركا خلال سبتمبر

تعافت أنشطة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول مع استمرار سوق المنازل في التألق بفضل أسعار الفائدة المنخفضة جدا والهجرة للضواحي والمناطق قليلة الكثافة السكانية، بحثا عن مساحة أكبر للعمل والدراسة في المنزل.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية اليوم أن معدل إنشاء المنازل الجديدة زاد 1.9%، لمعدل سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية 1.416 مليون وحدة الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات أغسطس/آب هبوطا إلى 1.388 مليون وحدة من 1.416 مليون في السابق.

كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يزيد معدل بناء المنازل الجديدة إلى 1.457 مليون وحدة في سبتمبر/أيلول.