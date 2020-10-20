742 ألف أسرة سعودية استفادت من خيارات "سكني"

قال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، "إن إجمالي المستفيدين من خيارات "سكني" منذ عام 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 742 ألف أسرة، بينها نحو 264 ألف أسرة سكنت منازلها، كما تم طرح 85 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين توفر 134 ألف وحدة سكنية، وأيضا 205 آلاف مخطط توفر 175 ألف أرض سكنية".

وأشار خلال إطلاقه مركز "سكني" الشامل في كل من محافظة جدة ومحافظة الخبر، في حفل افتراضي عقد أمس إلى أن مركز "سكني" الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملك الأسر السعودية عبر إجراءات ميسرة من خلال نقطة توقف واحدة توفر تحت سقف واحد مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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وكشفت وزارة الإسكان عن بلوغ عدد المشاريع المعروضة في مراكز "سكني" الشامل في كل من الرياض وجدة والخبر، نحو 31 مشروعا سكنيا بعدد 32 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى تجاوز حجم المبيعات في مركز "سكني" الشامل في الرياض نحو ثلاثة مليارات ريال.

وعد الحقيل المركز إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات منظومة الإسكان، تحت مظلة برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- وخطوة إضافية تصب في خدمة الأسر المستفيدة ضمن برنامج "سكني" لتحقيق مستهدفات البرنامج فيما يتعلق بتطوير الخدمات لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول بالاستفادة من حلول متنوعة تلائم رغباتهم وقدراتهم.

وبين أن منظومة الإسكان تمكنت خلال الأعوام الماضية من تحقيق كثير من النجاحات وفق سياسات "برنامج الإسكان"، وتشمل: التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وتطوير الخدمات.