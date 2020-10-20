72 مليار درهم صفقات الرهن العقاري في دبي بـ9 أشهر

بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الرهن العقاري في دبي 71.7 مليار درهم خلال 9 أشهر بحسب بيانات رسمية.

وتمثل النتائج الإجمالية قيمة 9884 صفقة رهن لعقارات متنوعة، وشملت أراضي تجارية وسكنية ووحدات سكنية وتجارية وفللاً ومباني، بحسب ما ورد في "البيان".

وتوزع المبلغ الإجمالي على سوق رهن الأراضي بنسبة 84%، في حين بلغت حصة رهونات الوحدات السكنية والتجارية 13%، فيما لم تتجاوز حصة صفقات الرهن 3%.

وشهد السوق 4844 صفقة رهن لأراض بقيمة 60.2 مليار درهم، و8206 صفقات رهن لوحدة سكنية وتجارية بـ 9.5 مليارات درهم، و1488 صفقة رهن لفلل بملياري درهم.