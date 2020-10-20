جي إل إل: قطاع العقارات بمصر مستقر وزيادة 10% بإيجارات مراكز التسوق 

قال تقرير لشركة شركة جي إل إل إن سوق الوحدات السكنية في مصر مستقر ليبقى إجمالي المعروض في الربع الثالث من العام الحالي عند 159 ألف وحدة سكنية.

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من جهة أخرى، أكد التقرير نمو قطاع منافذ التجزئة مع عودة العديد من اتفاقيات التأجير إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة معدلات الإيجار بواقع 10% في مراكز التسوق الرئيسية، و3% في مراكز التسوق الفرعية.

أما بالنسبة لقطاع الفنادق، فلا يزال القطاع يعاني ضغوطا انكماشية نتيجة انخفاض عدد السياح، إذ بلغت مستويات الإشغال 33% منذ بداية العام الحالي، وحتى أغسطس من العام الحالي، بحسب ما ذكره التقرير.