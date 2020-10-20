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جي إل إل: قطاع العقارات بمصر مستقر وزيادة 10% بإيجارات مراكز التسوق 

المصدر: دبي - العربية.نت
مشروع عقاري في مصر
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قال تقرير لشركة شركة جي إل إل إن سوق الوحدات السكنية في مصر مستقر ليبقى إجمالي المعروض في الربع الثالث من العام الحالي عند 159 ألف وحدة سكنية.

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من جهة أخرى، أكد التقرير نمو قطاع منافذ التجزئة مع عودة العديد من اتفاقيات التأجير إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة معدلات الإيجار بواقع 10% في مراكز التسوق الرئيسية، و3% في مراكز التسوق الفرعية.

أما بالنسبة لقطاع الفنادق، فلا يزال القطاع يعاني ضغوطا انكماشية نتيجة انخفاض عدد السياح، إذ بلغت مستويات الإشغال 33% منذ بداية العام الحالي، وحتى أغسطس من العام الحالي، بحسب ما ذكره التقرير.

كلمات دالّة

#مصر, #كورونا, #عقارات
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