بريطانيا.. أسعار المنازل ترتفع 2.5% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت 2.5% في أغسطس آب مقارنة بها قبل عام مقابل زيادة 2.1% سنويا في يوليو تموز، ما يتماشى إلى حد كبير مع معدل النمو قبل جائحة كورونا.



وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن بيانات أغسطس آب تمثل إلى حد كبير المبيعات المتفق عليها قبل الإعلان عن خفض رسوم ضريبة شراء المنازل في يوليو تموز.

كما تشير مؤشرات أخرى في سوق الإسكان إلى زيادة النشاط في الشهور القليلة الماضية بفعل إطلاق الطلب بعد رفع إجراءات العزل العام وبفعل خفض ضريبة مبيعات العقارات.

لكن المحللين ما زالوا يشكون في أن ارتفاع الأسعار سيستمر. وقال راسل جالي العضو المنتدب في هاليفاكس "لا نزال نعتقد أنه من المتوقع حدوث ضغوط تراجع واضحة على أسعار المنازل في وقت ما خلال الشهور المقبلة نظرا لأن الحقائق المرتبطة بركود اقتصادي‭‭ ‬‬ باتت ملموسة على نحو أقوى".