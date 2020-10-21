سيتي سكيب تفتح باب الترشيحات لقائمة النُخبة بالقطاع العقاري

أعلنت منصة سيتي سكيب انتلجنس، عن إطلاق قائمة النُخبة في القطاع العقاري، والتي تُمثل تصنيفاً يضم 10 من أبرز الشخصيات الاستثنائية وأكثرها تأثيراً على القطاع في المنطقة، بهدف تسليط الضوء على جهودها في التصدي للتحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020 وأظهرت قدراً كبيراً من المرونة في مساعي تطوير السوق العقاري.

وتُشجع سيتي سكيب انتلجنس المجتمع العقاري الأوسع على تقديم الترشيحات لغاية موعد أقصاه 30 أكتوبر الجاري، وتتولى لجنة مستقلة تقييم 50 مشاركة من أجل تكريم أبرز الشخصيات التي نجحت في صياغة المشهد الحالي والمستقبلي للقطاع في منطقة الشرق الأوسط.

بدءاً من المسؤولين الحكوميين المتميّزين الذين غيّروا مسار الاقتصاد العقاري، مروراً بالمطورين العقاريين المُلهمين والوسطاء العقاريين المميزين، ووصولاً إلى المستثمرين والمهندسين المعمارين المبتكرين القادرين على الارتقاء بالقطاع نحو الأفضل.

وفي هذا السياق، قال مدير مجموعة سيتي سكيب انتلجنس كريس سبيلر:" يتمثل الهدف من هذه القائمة في تسليط الضوء على عشرة من قادة القطاع الذين لعبوا دوراً محورياً في صياغة ملامح سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما أولئك الذين ارتقوا بقدراتهم إلى مستوى التحديات التي شهدها هذا العام الاستثنائي".