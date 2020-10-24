معدلات الرهن العقاري عند أدنى مستوى منذ 50 عامًا

كشفت مؤسسة رهن المنازل العقارية الفدرالية الأميركية «فريدي ماك» أن معدلات الرهن العقاري انخفضت بشكل كبير لتصل إلى أدنى مستوى منذ 50 عاما، حيث كان الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عامًا قبل عام يفرض فائدة تبلغ حوالي 3.7%، أي ما يقرب من 1.5% أعلى من معدلات اليوم.

وتؤكد بيانات «فريدي ماك» أن رهن عقاري بقيمة 300 ألف دولار، يُترجم السعر المنخفض اليوم إلى توفير حوالي 225 دولارًا في الشهر، قبل احتساب الضرائب، وفقا لجريدة القبس.

وكان معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بمعدل ثابت في 2 أبريل 1971 بنسبة 7.33%، ووصل إلى أعلى مستوى له في 9 أكتوبر 1981 بنسبة 18.63% وهو معدل لا يمكن تصوره ولوضع هذا الرقم في منظور، سيكلف أصل الدين والفائدة على رهن عقاري لمدة 30 عامًا 300 ألف دولار بسعر اليوم 1159 دولارًا في الشهر.

وبالمعدلات السائدة في أكتوبر 1981، سترتفع الدفعة الشهرية لنفس قرض المنزل إلى 4676 دولارًا.