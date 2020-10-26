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تراجع مفاجئ لمبيعات المنازل الأميركية.. والفائدة تدعم السوق

منازل مبيعات عقار أميركا
أميركا.. مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 3.5%
اقتصاد أميركا

تراجع مفاجئ لمبيعات المنازل الأميركية.. والفائدة تدعم السوق

متابع الغاء المتابعة

واشنطن – رويترز

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تراجعت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة على غير المتوقع في سبتمبر أيلول، لكن أسعار الفائدة المنخفضة على نحو غير مسبوق مازالت تدعم سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 3.5% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 959 ألف وحدة الشهر الماضي. وخفضت الوزارة تقديرها لمعدل مبيعات أغسطس آب إلى 994 ألف وحدة من قراءة سابقة 1.011 مليون وحدة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 14% من مبيعات سوق الإسكان 2.8 % إلى معدل يبلغ 1.025 مليون وحدة.

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