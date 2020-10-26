أكد عمر خوري، المدير التنفيذي في "نخيل مولز"، أن الشركة عازمة على إنجاز جميع مشاريعها قيد التنفيذ، حيث تعمل على تسليم العقارية التطويرية منها وتشمل "سيركل مول" المقرر إطلاقه في الربع الثاني من 2021، بالإضافة إلى "منصة المشاهدة" في "نخلة جميرا" في العام المقبل أيضاً، أما مشروع "الخيل أفنيو" فهو الآن قيد التنفيذ بانتظار الإعلان قريباً عن خطط تطوير مشوّقة.

وأشار خوري إلى أن "نخيل مولز" تمتلك وتدير مجموعة متنوعة من مساحات البيع بالتجزئة، إضافة إلى محفظة متميزة من الوجهات التي تتسق مع نمط الحياة العصرية في مختلف أنحاء دبي، وهذه الوجهات تنتشر على مساحة 1.4 مليون متر مربع (نحو 15 مليون قدم مربعة) قابلة للتأجير. وتضم محفظة الشركة 14 مشروعاً متميزاً يشغلها 5 آلاف تاجر بيع بالتجزئة تمثل جهة مفضلة ل 90 مليون عميل سنوياً.

وأوضح أنه من المتوقع أن يستفيد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات من موقع "dragonmart.ae" الذي أطلقته الشركة مؤخراً بالتعاون مع "موانئ دبي العالمية"، إذ إن 30% من السلع المشتراة من «سوق التنين» تذهب مباشرة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما نقلته "صحيفة الخليج".

وتشكل منصة "Dragonmart.ae" الإلكترونية، أكبر سوق للبيع بالجملة بين المؤسسات التجارية (B2B) والأعمال الموجهة إلى المستهلكين (B2B) في دبي من حيث التنوع والمقاييس والحجم عبر شبكة الإنترنت. كما تسخّر هذه المنصة التجارية الإلكترونية، التحوّل الرقمي من أجل ربط تجار البيع بالتجزئة في "سوق التنين" بالعملاء في مختلف أنحاء الإمارات وخارجها. ويهدف هذا التحول نحو التجارة الإلكترونية إلى رفع مستوى تجربة التسوق حيث يصبح بإمكان العملاء الآن، شراء مجموعة متنوعة من السلع من سوق التنين وهم جالسون في منازلهم.