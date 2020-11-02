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انتعاش البيع والإيجار في سوق عقارات أبوظبي بالربع الثالث 2020

عقارات الدار أبوظبي
عقارات في أبوظبي
سوق أبوظبي

انتعاش البيع والإيجار في سوق عقارات أبوظبي بالربع الثالث 2020

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دبي - العربية.نت

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كشف تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات أبوظبي للربع الثالث من عام 2020، اليوم الاثنين، أن السوق العقاري في العاصمة يتجه نحو الاستقرار، بعد البيانات أظهرت انتعاش حركة البيع والإيجار خلال الأشهر الثلاث الماضية، لاسيما مع تخفيف قيود الحركة والتنقل داخل الإمارة، والمفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا.

ووفقاً للبيانات التي أوردها التقرير، ظلت أسعار البيع والإيجار مستقرة إلى حد كبير في معظم الأحياء السكنية المعروفة في أبوظبي، حيث سجلت انخفاضات هامشية لم تتخط الـ5% في معظم هذه المناطق، في حين أظهر سوق بيع الشقق والفلل الجاهزة علامات واعدة نحو التعافي مسجلةً ارتفاعات هامشية في أسعار بيع القدم المربع.

وأشار التقرير الذي قدم إحصائيات وبيانات دقيقة للقطاع العقاري في أبوظبي إلى حرص المستثمرين المحتملين على شراء العقارات الواقعة في مناطق التملك الحر في العاصمة مثل جزيرة الريم، جزيرة ياس وشاطئ الراحة.

وذلك نظراً للخيارات السكنية الراقية التي توفرها هذه المناطق، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات التي تربطها بمختلف مناطق أبوظبي ووسائل الراحة والمرافق الترفيهية التي تقدمها للسكان.

فضلاً عن رغبة المشترين الاستفادة من العروض التي يقدمها المطورون العقاريون، مثل شركة الدار العقارية التي تعد المطور الأبرز في هذه المناطق، والتي تشمل عروض الإعفاء من رسوم التسجيل، وخيار السداد باستخدام بطاقة الائتمان، مما ساهم بجذب المزيد من المستثمرين الراغبين بالاستفادة من هذه العروض.

ومن ناحية أخرى، أظهر المستأجرون المحتملون ميلاً أكبر نحو السكن في المناطق المركزية المعروفة في أبوظبي مثل مدينة محمد بن زايد، والخالدية، والمرور.

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