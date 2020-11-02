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إنجاز 29 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي خلال 10 أشهر

عقارات - دبي
مشاريع عقارية جديدة في دبي
عقارات دبي

إنجاز 29 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي خلال 10 أشهر

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العربية.نت

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قال المتحدث الرسمي باسم دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن عدد المشاريع العقارية، التي جرى إنجازها منذ بداية العام الجاري بلغ 29 مشروعاً عقارياً في مختلف مناطق الإمارة.

وأضاف أن القيمة الإجمالية لتلك المشروعات بلغت أكثر من 7.64 مليار درهم، مؤكداً أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد الإعلان عن إنجاز المزيد من هذه المشاريع، بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد وعودة الحياة إلى طبيعتها، وفقا لصحيفة "البيان".

وأشار إلى تواصل عمليات إنجاز المشاريع العقارية المتنوعة والمتعددة الاستخدامات في دبي على نحو مستقر على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، لافتاً إلى أن ذلك تحقق بفضل السياسات، التي اعتمدتها السلطات العليا في الإبقاء على عمل قطاع البناء والتشييد، خلال فترة الجائحة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة العاملين.

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