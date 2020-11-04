أظهر تقرير حديث لشركة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في مجال العقارات التجارية، أن المدن الجديدة ومدن المستقبل في مصر تواجه تحديات في جذب المزيد من السكان إليها رغم الزيادة السكانية السريعة.

وذكر التقرير أنه باستثناء عدد قليل من المدن لا تتجاوز معدلات الإشغال في غالبيتها 30%، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، لا سيما مدن الجيل الأول والثاني التي أطلقت في السبعينيات والثمانينيات، حيث يبلغ متوسط الإشغال في مدن الجيل الأول 43%، والجيل الثاني 23%، بينما تكافح مدن الجيل الثالث لتجاوز نسبة 15%.

ويشير التقرير إلى أن البنية التحتية تعد أمرا حيويا للعيش والعمل في تلك المدن، بينما توجد دوافع رئيسية أخرى تجذ ب السكان لتلك المجتمعات مثل خدمات التجزئة والأطعمة والمدارس والمراكز الطبية والتجارية.

تعد مصر الدول الأكثر عددا في السكان بالشرق الأوسط، ونسبة 69% من السكان دون سن 35 عاما، ما يتطلب توسع في الخدمات لمقابلة الطلب الناتج عن الزيادة السكانية.