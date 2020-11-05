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السعودية تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة الفروسية بمكة

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السعودية تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة الفروسية بمكة

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مكة المكرمة - واس

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طرحت أمانة العاصمة المقدسة السعودية مجموعة من الفُرص الاستثمارية بعدة مواقع متفرقة بمكة المكرمة منها إنشاء مدينة الفروسية جنوب مكة المكرمة، خارج حدود الأحياء السكنية على مساحة إجمالية تبلغ ١٦٨٥٠١٥,٤٢م٢، ويبعد عن المسجد الحرام ٣٣ كم، و٤ كم من طريق علي بن أبي طالب.

ويتضمن مدرسة لتعليم الفروسية واسطبلات، ومركزاً بيطرياً، ومطاعم، وشاليهات سكنية، ومناطق خضراء، ومركزاً تجارياً، ويتوافق المشروع مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م من خلال توفير الوسائل الترفيهية الهادفة للمواطنين، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والعمل على دعم الاقتصاد المحلي.

كما اشتملت الفرص المطروحة إنشاء مبنى فندقي "سكني - تجاري - إداري" على مساحة ٢٨٦١,٠٦ م٢ بشارع الحج في موقع مبنى بلدية المعابدة الفرعية القديم، بالقرب من جبل النور، وعلى شارع تجاري بعرض ٤٠م حيث يتوافق الموقع مع الاستعمالات المحيطة بجواره، ويسهل على زوار المسجد الحرام الوصول إليه.

كما طرحت أمانة العاصمة المقدسة أراضي فضاء للاستثمار بمخططات ولي العهد ٥ و٦ لإنشاء معارض ومحلات تجارية وإنشاء محل للغاز بمخطط ولي العهد ٧، إضافة إلى محطتي وقود بحي الشرائع - طريق القادسية - ومخطط ولي العهد ٢.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفُرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسات من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فُرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

ويأتي ذلك في إطار سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة وتلبية الاحتياجات الاستثمارية، وإتاحة الفُرص لرواد الأعمال للحصول على فُرص استثمارية بمواقع متميزة.

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