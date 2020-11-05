أعلنت "شركة جزيرة الجبيل للاستثمار" أن أعمال البناء في مشروعها الرئيسي - جزيرة الجبيل البالغة قيمته 5 مليارات درهم، تجري بوتيرة سريعة تتماشى مع الجدول الزمني المحدد لانتهائها.

وتماشياً مع الخطة التطويرية؛ فقد تم منح مجموعة DLR Group عقد أعمال التصميم للوحدات التجارية والسكنية ومتاجر البيع والمرافق الترفيهية بالمركز التجاري؛ بحيث يعد هذا الجزء من تطوير الجزيرة، حجر الزاوية لإنشاء منطقة سكنية حديثة متكاملة تلبي احتياجات السكان والمناطق المجاورة.

وتقدر المساحة الطابقية للمركز التجاري بمليون قدم مربعة، وتغطي الأعمال تصميم المركز التجاري الذي يشمل مجموعة من الشقق ذات مساحات مختلفة؛ لتلبية كافة احتياجات المستخدمين، ومحال البيع، ومجمع منفصل لمباني المكاتب التي تراوح مساحتها بين 700 و1000 متر مربع، ومرافق أخرى ملحقة؛ لخلق مجمع متكامل من كافة النواحي.

ومن المتوقع لهذا المركز التجاري الذي تصل قيمته التقديرية إلى 750 مليون درهم أن يحظى بمكانة استثنائية؛ حيث سيمثل مركزاً رئيسياً متكاملاً في جزيرة الجبيل، وسيشمل مرافق متعددة مثل: النادي الاجتماعي، ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى مركز ترفيهي عائلي، ودور عبادة، وعيادات، وسوبر ماركت، ومركز أعمال، ودور حضانة؛ مع مواقف سيارات فسيحة؛ لاستيعاب زيادة إقبال المركبات المتوقع خلال الفعاليات المختلفة التي سيتم التخطيط لها على مدار العام. إضافة إلى ذلك، سيتم ربط وسط المدينة بنادي الشاطئ من خلال ممشى محاط بالمناظر الطبيعية وبأكشاك بيع عصرية وراقية.

وفي هذا السياق؛ قال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "يسرنا الإعلان المتواصل عن مستجدات أعمالنا في مشروع الجزيرة المميز الذي تحتضنه العاصمة أبوظبي، والذي يتضمن أعمالاً إبداعية على كافة الصعد، ستكون كفيلة بإخراج مميز لواحد من أهم وأكبر المشاريع المتكاملة في الإمارة، والذي يتمتع بموقع استثنائي وسط غابات القرم".

وتابع حيدر: إن أعمال تطوير المشروع تسير بوتيرة سريعة؛ بهدف إتمام تسليم المنازل ذات الجودة العالية وقطع الأراضي المزودة بالخدمات قبل الموعد المُعلن، إلى جانب المرافق اللازمة المتميزة باحتوائها لكافة أشكال الخدمات لأفراد المجتمع المحلي، الذين يتطلعون إلى العيش بتناغم مع الطبيعة المحيطة والاستمتاع بالمرافق الفاخرة التي سيوفرها المشروع.