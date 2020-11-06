قالت هاليفاكس للقروض العقارية إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت في أكتوبر بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو 2016، على الرغم من أن ثمة مؤشرات على تبدد الزخم مع تصاعد جائحة كوفيد-19.



وأضافت هاليفاكس أن أسعار المنازل زادت 7.5% في أكتوبر، مقارنة بها قبل عام، ومقارنة مع نمو سنوي 7.3% في سبتمبر.



لكن في أكتوبر وحده، زادت أسعار المنازل 0.3% وهو أضعف نمو في أربعة أشهر.

وبحسب بيانات Halifax للتمويل العقاري، فقد ارتفعت أسعار المنازل بأكثر من 5% في أغسطس، مشيرة إلى أن الإعفاءات المؤقتة من الضرائب التي منحتها الحكومة البريطانية ساهمت في دعم أسعار العقارات.

من جهة أخرى، حذر الاقتصاديون من أن تخفيف وتيرة البرنامج الحكومي لدعم الوظائف سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة والضغط على الأسعار على المدى المتوسط.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة الإغلاق الوطني للمرة الثانية ابتداء من الخميس المقبل ولمدة 4 أسابيع، لتفادي انهيار النظام الصحي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جونسون إنه سيتم إغلاق متاجر السلع غير الأساسية وأماكن الضيافة والترفيه، فيما ستستثنى المدارس والجامعات من القرار وستظل مفتوحة لاستقبال الطلاب. كذلك سيتم منع السفر من بريطانيا إلا لأغراض العمل الضرورية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه "يشعر بالأسف الشديد" للضرر الذي تسببت به الإغلاقات للشركات والأعمال، مضيفاً أن الحكومة ستستمر في دعم 80% من الأجور خلال شهر نوفمبر.

جاء ذلك بعد أن تجاوزت الإصابات في بريطانيا حاجز المليون حالة، فيما حذر مسؤولون من أن الوفيات في بريطانيا مرشحة للارتفاع بشكل كبير يفوق ما حدث خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس.

كان جونسون يأمل أن تكون مجموعة من القيود الإقليمية كافية لاحتواء الفيروس، لكن المستشارين العلميين الحكوميين يتوقعون أنه في المسار الحالي لتفشي المرض، سيتجاوز الطلب على أسرة المستشفيات سعتها قريباً.