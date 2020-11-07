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"الشورى" السعودي: "الإسكان" ستدعو مطورين دوليين للمنافسة على مشاريعها

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عقارات في السعودية
عقارات السعودية

"الشورى" السعودي: "الإسكان" ستدعو مطورين دوليين للمنافسة على مشاريعها

ستتم دعوتهم للمنافسة على مشاريع الإسكان لتنفيذ وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب

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دبي - العربية.نت

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قالت لجنة الإسكان في مجلس الشورى السعودي إن وزارة الإسكان تقوم بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على خلق سوق تطوير عقاري جاذب للمستثمرين الدوليين، وتنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار على وضع آلية ومعايير ومواصفات لدعوة هؤلاء المطورين الدوليين واستقطابهم للعمل على أراضي وزارة الإسكان وتنفيذ مشروعات سكنية ذات مواصفات عالية.

وأضافت أن الوزارة ستقوم ومن خلال الشركة الوطنية للإسكان بطرح عدد من الأراضي الوزارية للمنافسة بين المطورين العقاريين المحليين ودعوة المطورين الدوليين للمنافسة عليها وما تراه الوزارة مناسباً لتنفيذ وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

جاء رد لجنة مجلس الشورى على سؤال لأحد الأعضاء حول التقدم المحقق بشأن التوسع في تشجيع المستثمر الأجنبي والدولي، وفتح الأبواب أمامه، وتسهيل إجراءات دخوله إلى السوق؛ للإسهام في تطوير القطاع العقاري.

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