تجاوزت استثمارات المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب في عقارات دبي أكثر من 33 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات رسمية، برزت 5 جنسيات خليجية وعربية وأجنبية كأكبر المستثمرين في عقارات دبي، وكانت على التوالي: الإماراتي أولاً على قائمة المستثمرين الخليجيين، وصدارة الأردني لقائمة المستثمرين العرب، وصدارة الهندي لقائمة الأجانب.

وقال المتحدث الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن مواطني الدولة حافظوا على الصدارة من خلال 4113 استثماراً أجراها 3365 مستثمراً ضخوا أكثر من 7 مليارات درهم، تلاهم السعوديون باستثمارات تجاوزت أكثر من ملياري درهم، ثم الكويتيون والعمانيون والبحرينيون، وفقا لصحيفة "البيان".

وأضاف أن المستثمر الأردني استقر بالمرتبة الأولى بين الجنسيات العربية (غير الخليجية) من خلال قيام 494 مستثمراً بإجراء 619 استثماراً اقتربت قيمتها من مليار درهم. وجاء بعده على التوالي المصريون واللبنانيون والسوريون والعراقيون.

أما بالنسبة للجنسيات الأجنبية، فقد حل الهنود بالصدارة بواقع 4011 استثماراً أجراها 3508 مستثمرين ضخوا 4.78 مليارات درهم، ثم الصينيون 2.27 مليار، والبريطانيون 2.13 مليار، والباكستانيون 1.52 مليار، والفرنسيون 0.85 مليار درهم.

وأكد المتحدث أن السوق العقاري في دبي يواصل جذب المستثمرين بفضل عوامل عدة أبرزها العائد الاستثماري، وتنافسية الأسعار، والمناخ الاستثماري، وبيئة ممارسة الأعمال وجودة الحياة، وغيرها.