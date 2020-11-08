سجل نشاط السوق العقارية المحلية انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، وصلت نسبته خلال الأسبوع الماضي إلى 5.3%، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 34.2%، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.9 مليار ريال.

وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، فيما سجل ارتفاعا طفيفا بالنسبة إلى القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا وصلت نسبته إلى 4.0%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال "73.4%، من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 11.8%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 71.1%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 573 مليون ريال "19.8% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7%، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 64.1%، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 199 مليون ريال "6.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 9.1%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.6%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.7 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 9.0%، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 9.1%، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.5%.

كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.4%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 5.3%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.9 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 9.0%، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 10.6%، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 12.7%.

كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 24.9%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.6%، ليستقر الإجمالي عند مستوى 33.3 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني بنسبة 16.4%، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري بنسبة 59.8%، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 22.4%.