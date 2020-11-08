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315 مشروعاً قيد الإنجاز في دبي بـ 112.7 مليار دولار

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315 مشروعاً قيد الإنجاز في دبي بـ 112.7 مليار دولار

6 مشاريع جديدة خلال العام الجاري باتت في الوقت الحالي قيد البناء والتشييد

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دبي - العربية.نت

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كشف المتحدث الرسمي لدائرة الأراضي والإملاك في دبي، عن وصول العدد التراكمي للمشاريع العمرانية التي لا تزال قيد التطوير والإنجاز في الإمارة، إلى 315 مشروعاً، تصل قيمتها إلى 414.23 مليار درهم، أو ما يعادل 112.7 مليار دولار

وأشار إلى أن نسب الإنجاز في تلك المشاريع متفاوتة، بحسب الجداول الزمنية التي وضعتها شركات التطوير وشركاؤها في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية. بحسب صحيفة "البيان".

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وقال إن الدائرة سجلت خلال العام الجاري 6 مشاريع جديدة، باتت في الوقت الحالي قيد البناء والتشييد، وتتجاوز قيمتها مليار درهم، تخدم استخدامات متنوعة بين السكني والتجاري والسياحي وغيرها.

وبلغ عدد المشاريع العقارية، التي جرى إنجازها منذ بداية العام الجاري 29 مشروعاً عقارياً في مختلف مناطق الإمارة، بقيمة إجمالية أكثر من 7.64 مليار درهم، ومن المقرر أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري، الإعلان عن إنجاز المزيد من هذه المشاريع، بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد المتحدث على مواصلة عمليات إنجاز المشاريع العقارية المتنوعة والمتعددة الاستخدامات في دبي، على نحو مستقر، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

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