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بيع منزل عائم في دبي بـ 5.5 مليون دولار

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صورة لمنازل عائمة في دبي
عقارات دبي

بيع منزل عائم في دبي بـ 5.5 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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باعت إحدى الشركات في دبي منزلا عائما يمكنه التنقل في البحر بقيمة 20 مليون درهم ما يعادل 5.5 مليون دولار.

وأطلقت شركة سي جيت شيبرد الإماراتية، مشروع منتجع قصر البحر العائم، ويضم فندقاً وقوارب سكنية فخمة باسم "نيبتون".

وقالت الشركة إن المشروع يتكون من فندق فخم محاط بعدد 6 قوارب سكنية عائمة هي نسخة مطورة عن القوارب الزجاجية القادرة على التنقل وتعمل بمحركات مزودة بنظام هيدروليك مقاوم لحركات الأمواج.

ويتكون نيبتون من طابقين مساحتهما 900 متر وشرفة وسطح يحتوي على مسبح زجاجي، وفقا لجريدة البيان.

وقال محمد البحراوي، صاحب ومنفذ فكرة المشروع، إنه تم تصميم "نيبتون" على شكل قارب زجاجي صديق للبيئة بنظام تعقيم ذاتي وفلترة للهواء ونظام آلي ذكي يشغل البيت بأكمله، إضافة إلى كونه يعمل بالطاقة الشمسية ونظام إعادة تدوير القمامة، وبتقنيات مطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

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