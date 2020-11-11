فتحت قطر سوقها العقاري للأجانب لتمنح أولئك الذين يشترون منازل أو متاجر، إقامة مؤقّتة أو دائمة.

وتتم دعوة الأفراد الأثرياء للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية في الدوحة أو مشروع مدينة لوسيل الجديد، الذي يحيط باستاد كأس العالم.

كما أنّ شراء متاجر للبيع بالتجزئة في مراكز التسوق تؤهل مشتريها أيضا للحصول على الإقامة.

ويمكن لهذه الخطة أن تساعد في التعامل مع زيادة العرض التي تركت الأبراج نصف فارغة وشهدت الأسعار فيها تراجعا بنحو الثلث منذ عام 2016، وفقاً لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة "فالوسترات" الاستشارية.

وكان المستثمرون في السابق يحتاجون إلى رعاية من شركة قطرية أو فرد للحصول على الإقامة، لكن بات شراء عقار بقيمة مئتي ألف دولار يؤمّن إقامة مؤقتة طوال مدة ملكية العقار. كما أن شراء عقار بقيمة مليون دولار يمنح الشاري الإقامة الدائمة ومنافعها، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية.

ويمكن للأجانب الآن البحث عن منازل في 25 منطقة في قطر - معظمها داخل وحول العاصمة الدوحة - بينها تسع مناطق على أساس التملك الحر والباقي بعقود إيجار لمدة 99 عاما.