  • مباشر
اللغة

قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة

عقارات قطر
عقارات في قطر تتراجع بنحو الثلث وسط ضعف الإقبال
اقتصاد قطر

قطر تعرض عقارات ومحلات للبيع أمام الأجانب مقابل الإقامة

زيادة العرض تركت الأبراج في الدوحة نصف فارغة وشهدت الأسعار فيها تراجعا بنحو الثلث منذ عام 2016

متابع الغاء المتابعة

الدوحة - فرانس برس 

نشر في: آخر تحديث:

فتحت قطر سوقها العقاري للأجانب لتمنح أولئك الذين يشترون منازل أو متاجر، إقامة مؤقّتة أو دائمة.

وتتم دعوة الأفراد الأثرياء للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية في الدوحة أو مشروع مدينة لوسيل الجديد، الذي يحيط باستاد كأس العالم.

كما أنّ شراء متاجر للبيع بالتجزئة في مراكز التسوق تؤهل مشتريها أيضا للحصول على الإقامة.

ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار قصص خاصة ثروات ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار

ويمكن لهذه الخطة أن تساعد في التعامل مع زيادة العرض التي تركت الأبراج نصف فارغة وشهدت الأسعار فيها تراجعا بنحو الثلث منذ عام 2016، وفقاً لمؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة "فالوسترات" الاستشارية.

وكان المستثمرون في السابق يحتاجون إلى رعاية من شركة قطرية أو فرد للحصول على الإقامة، لكن بات شراء عقار بقيمة مئتي ألف دولار يؤمّن إقامة مؤقتة طوال مدة ملكية العقار. كما أن شراء عقار بقيمة مليون دولار يمنح الشاري الإقامة الدائمة ومنافعها، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية.

ويمكن للأجانب الآن البحث عن منازل في 25 منطقة في قطر - معظمها داخل وحول العاصمة الدوحة - بينها تسع مناطق على أساس التملك الحر والباقي بعقود إيجار لمدة 99 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي جديد الطفلة المحروقة بمصر.. قتلها جارها لسرقة قرطها الذهبي
وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
بومبيو يعد بـ بومبيو يعد بـ"انتقال سلس" إلى ولاية "ثانية" لترمب
وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد