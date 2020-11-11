أعلنت إنفستكورب عن بيع 8 عقارات سكنية في الولايات المتحدة بأريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك بأكثر من 900 مليون دولار أميركي.

وكانت العقارات المباعة عبارة عن مبان للشقق السكنية مع حدائق تقع في مناطق حضرية كبرى في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك.

واستحوذت إنفستكورب على هذه المباني عامي 2016 و2017 وقامت بالعديد من الخطوات لتعزيز قيمتها، وزادت متوسط الإيرادات الشهرية لكل وحدة بنحو 20%، ونفذت عمليات تطوير للمباني والمرافق الملحقة بها وتجديد للشقق، بالإضافة إلى الاستفادة من الأسس الصلبة للطبيعة السكنية للأسواق المستهدفة التي تتمتع بديناميكيات عرض وطلب مؤاتية، وفقا لبيان صادر عن الشركة.