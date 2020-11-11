  • مباشر
اللغة

إنفستكورب تبيع 8 عقارات سكنية في أميركا بـ900 مليون دولار

انفستكورب
مقر انفستكورب
عقارات

إنفستكورب تبيع 8 عقارات سكنية في أميركا بـ900 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إنفستكورب عن بيع 8 عقارات سكنية في الولايات المتحدة بأريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك بأكثر من 900 مليون دولار أميركي.

وكانت العقارات المباعة عبارة عن مبان للشقق السكنية مع حدائق تقع في مناطق حضرية كبرى في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك.

واستحوذت إنفستكورب على هذه المباني عامي 2016 و2017 وقامت بالعديد من الخطوات لتعزيز قيمتها، وزادت متوسط الإيرادات الشهرية لكل وحدة بنحو 20%، ونفذت عمليات تطوير للمباني والمرافق الملحقة بها وتجديد للشقق، بالإضافة إلى الاستفادة من الأسس الصلبة للطبيعة السكنية للأسواق المستهدفة التي تتمتع بديناميكيات عرض وطلب مؤاتية، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب وفيات واغتيال..هكذا عانت سيدة أميركا الأولى من الاكتئاب
سعدان صوّروه يسعف أنثى سقطت أرضا بإنعاش قلبي- رئوي سعدان صوّروه يسعف أنثى سقطت أرضا بإنعاش قلبي- رئوي

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
بومبيو يعد بـ بومبيو يعد بـ"انتقال سلس" إلى ولاية "ثانية" لترمب
ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد