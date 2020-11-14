بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 793 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 215.87 مليون درهم، و764 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 80 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 121 مليون درهم بمنطقة القوز الصناعية الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 106 مبايعات بقيمة 158 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 91 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.02 مليار درهم منها 58 رهونات أراضٍ بقيمة 424.45 مليون درهم و219 رهونات فلل وشقق بقيمة 599.86 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 210 ملايين درهم وأخرى في منطقة الرفاعه بقيمة 93 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 69 هبة بقيمة 261.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 62 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 30 مليون درهم.