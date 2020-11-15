أعلن وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الجاري 2020 خلال 10 أشهر، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية 319,429 أُسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة خلال شهر أكتوبر الماضي 33,667 أسرة، بينها 11,357 أسرة سكنت منازلها.

وقال الحقيل في بيان صحافي اليوم الأحد، أن البرنامج يواصل تقديم خدماته الإلكترونية عبر موقع وتطبيق "سكني" لتلبية كافة رغبات الأسر وتسهيل تملكها للمسكن الأول، مشيراً إلى أن الحلول والخيارات المتنوعة التي أتاحتها الوزارة عبر "سكني" وما صاحبها من تسهيلات وخدمات إضافية أسهمت في تجاوز الرقم المحدد لهذا العام والبالغ 300 ألف أسرة.

ونوه بأن ذلك كان له انعكاسه الفاعل على ارتفاع نسبة التملّك السكني وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول إلى نسبة 60% خلال 2020.

وتنوّعت الخيارات السكنية التي استفادت منها الأسر خلال هذا العام، إذ بلغ مجموع حُجوزات المستفيدين للوحدات السكنية تحت الإنشاء 71,855 وحدة، وتم إصدار 81,826 عقد لأراض سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، إضافة إلى أكثر من 101 ألف أسرة استفادت من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، ونحو 64,698 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعُوم لخيار البناء الذاتي.