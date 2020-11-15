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غداً.. تنطلق فعاليات معرض سيتي سكيب في دبي

معرض - عقار - سيتي سكيب
من معرض سيتي سكيب سابقا - صورة أرشيفية
عقارات دبي

غداً.. تنطلق فعاليات معرض سيتي سكيب في دبي

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العربية.نت

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تنطلق غداً فعاليات معرض سيتي سكيب 2020 في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

ويتضمن المعرض عقد "قمة سيتي سكيب العقارية"، والتي سيكون محورها الرئيس منصات حوارية تفاعلية.

وتجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين في جلسات موزعة على المنصة الرئيسية ومنصة مصاحبة، لمناقشة موضوعات ذات أهمية استراتيجية تُغطي تحليلات القطاع والسوق بصيغة جديدة، تتمحور حول محاولة استئناف النمو، الذي كان يشهده القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستستضيف الدائرة أيضاً جناحاً بعنوان "دبي منفتحة على الاستثمارات"، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة.

كما تنظم الدائرة جلسة حوارية بحضور 500 شخص.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى دعم تنويع المشهد العقاري، وتشجيع المطورين والمهندسين والاستشاريين والمستثمرين العقاريين على مواكبة التقلبات غير المسبوقة في السوق العقاري.

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