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تراجع مبيعات المنازل التركية 16.3% في أكتوبر

أزمير عقارات تركيا
عقارات تركيا - أزمير
اقتصاد تركيا

تراجع مبيعات المنازل التركية 16.3% في أكتوبر

متابع الغاء المتابعة

أنقرة – رويترز

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الاثنين، تراجع مبيعات المنازل 16.3% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول إلى 119 ألفا و574 منزلا، مواصلة الانخفاض للشهر الثاني على التوالي بعد أن عززتها قروض رخيصة خلال الصيف.

وبحسب الأرقام، تراجعت المبيعات الممولة برهون عقارية 49.3%، عقب زيادة في أسعار القروض.

وشكلت المبيعات الممولة بالرهن العقاري 21.4% من إجمالي مبيعات المنازل.

وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول، زادت مبيعات المنازل 27% عنها قبل سنة.

وفي سياق منفصل، قال اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم الاثنين، إن إنتاج القطاع قفز 14% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول.

وأوضح أنه في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول تراجع الإنتاج 16%، في حين انخفضت الصادرات 30%. وتأثرت تلك الفترة بإجراءات احتواء فيروس كورونا.

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