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أسعار المنازل البريطانية تعكس اتجاهها وتتراجع لهذا السبب

عقارات بريطانيا
عقارات في بريطانيا
عقارات بريطانيا

أسعار المنازل البريطانية تعكس اتجاهها وتتراجع لهذا السبب

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العربية.نت

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تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا هذا الشهر وسط تهافت أصحابها للبيع للاستفادة من خفض ضريبي مؤقت قبل انتهاء المهلة في الربيع.

وأوضح موقع "رايت موف" إن متوسط ​​الأسعار المعلن عنها انخفض 0.5% هذا الشهر مقارنة مع أكتوبر، لكن الأسعار مع ذلك تبقى أعلى بـ6.03% مقارنة مع مستواها قبل عام وهي أكبر زيادة في أكثر من أربع سنوات.

وتقدر شركة "رايت موف" أن هناك 650 ألف عملية بيع قيد التنفيذ حالياً وهو ما يمثل زيادة بـ67% عما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي مع الإشارة إلى أن توقعات الشركة هي لارتفاع أسعار العقار السنوية بـ7% في 2020.

وكانت أسعار المنازل في بريطانيا قد قفزت لأعلى معدل منذ 4 أعوام في أغسطس، في بوادر تعافي الاقتصاد من إغلاقات فيروس كورونا.

وبحسب بيانات Halifax للتمويل العقاري، فقد ارتفعت أسعار المنازل بأكثر من 5% في أغسطس.

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