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564 مليون درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم

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564 مليون درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم

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العربية.نت

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 564 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 122 مبايعة بقيمة 190.52 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 18.97 مليون درهم و109 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 171.55 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة الحبيه السادسة تليها مبايعة بقيمة 1 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 349.01 مليون درهم منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 261.54 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 87.47 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 125 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 76 مليون درهم.

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