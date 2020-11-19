قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عادل النجار، إنه تم بيع 4 محال تجارية و6 وحدات إدارية بأنشطة مختلفة بالسنتر التجاري بقطاع ج بمنطقة الـ800 فدان بالمدينة، وذلك لتوفير الخدمات المختلفة للسكان المستفيدين بالمشروع.

وأضاف أنه تم البيع في الجلسة الأولى للمزاد العلني حيث بلغت القيمة البيعية للمحال والوحدات 21.3 مليون جنيه، وفقاً لجريدة البورصة.

وأوضح النجار أن سعر بيع المتر للمحال التجارية تراوح بين 56 ألفا و114 ألف جنيه (7300 دولار)، بينما تراوحت أسعار البيع للوحدات الإدارية من 18 إلى 22.5 ألف جنيه للمتر المربع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة تجارية وخدمية للوحدات الإدارية.