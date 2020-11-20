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3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

عقارات دبي إنشاءات مناسبة
عقارات دبي (أرشيفية)
عقارات دبي

3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

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العربية.نت

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 3.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 849 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ بـ308.39 ملايين درهم، و785 مبايعة لشقق وفلل بـ1.41 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 1.52 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 50 هبة بقيمة 127.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة ند الحمر، فيما تصدرت "الحبية الثالثة" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بـ29 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ70 مليون درهم في منطقة الراس، بينما تصدرت "مرسى دبي" المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها 106 مبايعات بـ160 مليون درهم.

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