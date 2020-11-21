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تراجع إيجارات الشقق السكنية بأبوظبي لهذه المستويات

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تراجع إيجارات الشقق السكنية بأبوظبي لهذه المستويات

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العربية.نت

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ساهم تصحيح أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، في توفر وحدات سكنية بأسعار تنافسية بمشاريع سكنية جديدة، لاسيما بالمناطق الاستثمارية، ما زاد من إقبال المستأجرين على الانتقال لهذه المشاريع، على حساب البنايات السكنية القديمة وسط أبوظبي.

وبحسب صحيفة الاتحاد فإن العاصمة الإماراتية أبوظبي تتوافر فيها شقق سكنية كثيرة بأسعار تأجير منخفضة تبدأ من نحو 30 ألف درهم للشقة المؤلفة من غرفة واحدة بالمناطق التقليدية، إلا أن تراجع الأسعار خلال العام الحالي، أسهم في توفر شقق بمشاريع جديدة وفاخرة بالمناطق الاستثمارية بأسعار تنافسية.

ورصدت الصحيفة 8 مشاريع عقارية جديدة بأبوظبي توفر شققاً سكنية مؤلفة من غرفة وصالة بأسعار تأجير تقل عن 50 ألف درهم، فضلاً عن توفر شقق مؤلفة من غرفتين وصالة بأسعار تأجير تقل عن 70 ألف درهم سنوياً في 10 مشاريع، ما عزز من زيادة فرص تنقلات المستأجرين من الوحدات القديمة وسط أبوظبي للمشاريع العقارية الجديدة.

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