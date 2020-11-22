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الدار العقارية تجني 272 مليون دولار في 4 ساعات

الدار العقارية جديد
مشروع لشركة الدار العقارية
اقتصاد الإمارات

الدار العقارية تجني 272 مليون دولار في 4 ساعات

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أبوظبي - وام

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أعلنت شركة الدار العقارية "الدار" عن بيع كافة وحدات مشروع "نويا"، مجتمعها السكني الأحدث في قلب جزيرة ياس، خلال أربع ساعات من اليوم الأول لطرحها للبيع وحقق المشروع مبيعات بقيمة 1 مليار درهم (272.3 مليون دولار) ليرتفع بذلك إجمالي مبيعات الشركة لهذا العام إلى أكثر من 3 مليارات درهم (816.77 مليون دولار).

ويتواجد مشروع "نويا" في منطقة استثمارية على جزيرة ياس، وبالتالي كانت جميع وحداته متاحةً للتملّك الحرّ لجميع الجنسيات، حيث وصلت نسبة المشترين الإماراتيين 60% بينما كانت نسبة المشترين من جنسيات أخرى 40%.

وجذب المشروع عموماً العملاء الأصغر سناً، حيث وصلت نسبة المشترين دون سن 45 عاماً 50%، و20% للمشترين دون سن 30 عاماً، وهو أعلى مستوى لإقبال الشباب على مثل هذه المشاريع. كما شهد المشروع إقبال قوي من الإناث بنسبوة 25%.

ويعتبر "نويا" ثاني مشروع سكني تطوره الدار على جزيرة ياس بعد مجمعات "ووترز أج" و"أنسام" و"ويست ياس" و"ياس إيكرز" و"مايان". وقد تم إطلاق أكثر من 5,000 وحدة على مدى الأربع سنوات الماضية وبيع 87% منها، الأمر الذي يعكس استمرار جاذبية المجمعات السكنية على جزيرة ياس.

وتشمل كلّ وحدة سكنية مساحة خارجية خاصّة بها. ويوفر المشروع مجموعة متنوعة من المرافق مثل الحدائق المجتمعية، والمنشآت الرياضية، ومسبح يضم أقساماً مخصصة للبالغين والأطفال، ومنطقة للألعاب المائية، ونادٍ رياضي، وغرفة متعددة الاستخدامات؛ بالإضافة إلى قربه من المدارس، وملاعب الجولف، ووجهات التسوق والترفيه، والمتنزهات الفريدة في جزيرة ياس.

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