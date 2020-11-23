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حملة على الشقق والمحال المخالفة بمدينة السادات المصرية

عقارات مصر
غلق وتشميع الوحدات السكنية المخالفة والمحال التجارية المخالفة في مدينة السادات
عقارات مصر

حملة على الشقق والمحال المخالفة بمدينة السادات المصرية

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العربية.نت

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قال رئيس جهاز تنمية مدينة السادات المصرية، علاء منيع، إنَّه تمّ شن حملة لضبط المخالفات، وغلق وتشميع الوحدات السكنية المخالفة، والمحال التجارية، التي تعمل دون استخراج رخص التشغيل في مختلف مناطق المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير، وشركة توزيع كهرباء البحيرة.

وأضاف منيع، في بيان صادر اليوم، أنَّ الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 وحدات سكنية بالمنطقة الرابعة لتغيير نشاط الوحدات من سكني إلى مكاتب عقارية وعيادة طبية، وكذا غلق وتشميع محلين تجاريين دون ترخيص، بمحور خدمات الحي الثاني، بحسب ما ورد في البوابة الإخبارية "الوطن".


غلق وتشميع 7 وحدات سكنية

وأشار إلى أنَّه تمّ غلق وتشميع 3 وحدات سكنية لمخالفة النشاط السكني المرخص لها وإقامة حضانات أطفال بدون ترخيص بالمنطقتين الأولى والسادسة، ومحور خدمات الحي الثاني، وكذا غلق وتشميع محلين تجاريين بمحور خدمات الحي الثاني لممارستهما أنشطة تجارية بدون ترخيص.

وأوضح أنَّه تمّ تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدادات الكهرباء، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفات.

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