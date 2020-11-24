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مبيعات عقارية بـ 196 مليون دولار في دبي

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شارع الشيخ زايد
عقارات دبي

مبيعات عقارية بـ 196 مليون دولار في دبي

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دبي - العربية.نت

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 720 مليون درهم (196 مليون دولار)، حيث شهدت الدائرة أمس الاثنين، تسجيل 138 مبايعة، بقيمة 244.51 مليون درهم، منها 4 مبايعات للأراضي بقيمة 18.45 مليون، و134 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 226.06 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 14 مليون درهم، في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة محيصنة الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 1 مليون في منطقة الثنية الخامسة. وتصدرت منطقة الثنية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 2 مليون، تلتها منطقة محيصنة الثالثة، بتسجيلها 1 مبايعة بـ 2 مليون، وثالثة في المركاض، بتسجيلها 1 مبايعة بـ 14 مليون درهم، وفقا لجريدة البيان.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بـ 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ13 مليوناً في منطقة مرسى دبي، ومبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

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