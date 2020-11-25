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"إمكان" تنجز المرحلة الأولى من "ميكرز ديستركت" بملياري درهم في 2021

إمكان
مشروع "ميكرز ديستركت"، الواقع في جزيرة الريم بأبوظبي
عقارات دبي

"إمكان" تنجز المرحلة الأولى من "ميكرز ديستركت" بملياري درهم في 2021

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العربية.نت

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قالت كارين نيل مديرة التسويق والمبيعات لدى شركة "إمكان" العقارية، إن المرحلة الأولى من مشروع "ميكرز ديستركت"، الواقع في جزيرة الريم بأبوظبي، من المتوقع الانتهاء منها في الربع الأخير العام المقبل 2021 باستثمارات تناهز 2 مليار درهم.

وأضافت نيل، خلال مؤتمر صحفي أمس على هامش افتتاح النادي الشاطئ للمشروع الذي يتولى تشغيله نادي "كوف بيتش" دبي، أن المرحلة الأولى تضم مشروع "بيكسل" وهو أول مجمع سكني متعدد الاستخدامات ويشمل 7 أبراج سكنية متعددة الاستخدامات تضم 525 شقة سكنية، ومن المتوقع تسليمها في الربع الرابع من العام القادم، يليها إتمام المناطق المتبقية من المرحلة الأولى.

وذكرت مديرة التسويق والمبيعات لدى شركة "إمكان" العقارية، أنه تم الانتهاء من الهياكل الأسمنتية لأربعة أبراج من مشروع "بيكسل"، الذي ستبلغ المساحة المبنية في 85 ألف متر مربع، وهي الثالث والرابع والخامس والسادس، بينما تم الانتهاء من بناء 11 طابقاً من البرج الأول، وبناء 5 طوابق من أصل 16 طابقاً في البرج الثاني وبناء 12 طابقاً من أصل 13 طابقاً في البرج السابع، مشيرة إلى أن المشروع يحتضن أيضاً مساحة تزيد على 11 ألف متر مربع تضم منافذ الأطعمة والمشروبات، ومتاجر البيع بالتجزئة، والمكاتب، والعناصر المائية.

وأوضحت أن "ميكرز ديستركت"، سيكون من ثلاثة مراحل رئيسية على مساحة تقدر بنحو 18 هكتاراً ويضم مزيجاً من المساحات السكنية بمساحة 550 ألف متر مربع، ومساحات مكتبية للعمل المشترك، وفندقاً من فئة البوتيك، ومتاجر للبيع بالتجزئة، وحوالي 3700 وحدة سكنية.

من جانبه، قال نايجل كرادوك، مدير التصميم في "إمكان"، إن شاطئ ميكرز ديستركت، يشكل جزءاً من المرحلة الأولى للمشروع، الذي تمتد فترة إنجازه من 10 إلى 15 عاماً، كما سيشهد المشروع إطلاق الأعمال الإنشائية لتشييد مشروع "ذا آرتيري" في الربع الأول 2022 إضافة إلى مشروعين جديدين من المقرر البدء بتشييدهما في الربع الأول 2023.

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