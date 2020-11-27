أعلنت إعمار للضيافة التابعة لمجموعة إعمار العقارية، بالتعاون مع شركة أرادَ، عن إطلاق مبيعات المرحلة الأولى من فيدا رزيدنسز-الجادة، حيث يمثّل ذلك أول دخولٍ لعلامة فيدا إلى قطاع المساكن الفاخرة في إمارة الشارقة.



وستتولى أرادَ التي تمتلك المشروع تطوير هذه المساكن الفاخرة، في حين تتولى فيدا للفنادق والمنتجعات إدارتها. وتشكّل الوحدات السكنية الجديدة التي تضم شققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم ووحدات بنتهاوس إضافة قيّمة إلى محفظة أصول فيدا، والتي تضم فيدا تلال الإمارات، وفيدا وسط المدينة، ومنزل داون تاون، وفيدا منتجع شاطئ أم القيوين. كما ستكون فيدا رزيدنسز-الجادة أول شقق سكنية تحت إدارة علامة فندقية فاخرة في إمارة الشارقة، وتشمل ما يزيد عن 250 وحدة سكنية.

وتشمل المرحلة الأولى من المبيعات 168 شقة سكنية تمتاز بتصاميمها الأنيقة والعصرية ضمن أجواء رائعة وعلى مقربة من المرافق التجارية المتنوّعة والمساحات الخضراء المزينة بالأشجار على جوانب الطرقات في قلب مجمّع الجادة المتكامل الذي طوّرته شركة أرادَ، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 24 مليار درهم إماراتي وسط الشارقة الجديدة.

وستتم مباشرة الأعمال الإنشائية في فيدا رزيدنسز- الجادة وفندق فيدا-الجادة المجاور خلال الربع الثاني من عام 2021م، حيث من المتوقع الإنتهاء منهما بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2023م.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "إنّنا حريصون على إثراء مجمع الجادة عبر الشراكات النوعيّة التي نوثقها باستمرار مع العديد من العلامات التجارية المرموقة، ولعلّ إطلاق أول وحدات سكنية ضمن علامة فندقية فاخرة على مستوى إمارة الشارقة وشراكتنا مع مجموعة إعمار للضيافة هي أكبر دليل على ذلك". وأضاف قائلاً: "سوف يستفيد المشترون في فيدا رزيدنسز-الجادة من المرافق الاستثنائية والتصاميم الرائعة والموقع المميّز، هذا بالإضافة إلى أعلى معايير الخدمة والذوق الرفيع الذي تمتاز به علامة فيدا التجارية في القطاع الفندقي".

ومن جانبه، قال محمد العبّار، مؤسس إعمار العقارية: "تمثّل الجادة وجهة متكاملة تحفز جميع القطاعات الاقتصادية في الشارقة، حيث تقوم شركة أرادَ بإعادة صياغة المشهد السكني والعمراني في الإمارة. ويأتي هذا التعاون في إطار حرصنا على تشييد وجهات عصرية متميزة لأجيال المستقبل. لطالما ساهمت علاماتنا الفندقية في إعادة رسم معالم قطاع الضيافة في المنطقة، حيث ستكون فيدا رزيدنسز-الجادة إضافة قيّمة لمجمّع الجادة، ونحن فخورون بهذه الشراكة المميّزة وواثقون بأن أثرها الإيجابي سيعزز تجربة الزوار والمقيمين والسياح على حدّ سواء".

وقد أولت التصاميم المعمارية في فيدا رزيدنسز-الجادة اهتماماً كبيراً بالمساحات العامة التي تمتاز بالحداثة والجرأة تماشياً مع العلامة التجارية لفنادق ومنتجعات فيدا وأصولها العقارية في إمارة دبي، حيث تشجع الأجواء الهادئة والمريحة والراقية في الردهة الرئيسية على التواصل والإبداع. وقد تم تجهيز جميع الشقق بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية إلى جانب تصاميمها البسيطة والهادئة مع الاستفادة من أجود أنواع التشطيبات العصرية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الجادة يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة، ويمثّل أكبر وجهة متعددة الاستخدامات في الشارقة، فضلاً عن كونه أحدث مركز ترفيهي على مستوى الإمارة. وتضم الجادة بين جنباتها أحياء سكنية كبرى، وباقة من الحدائق المنسّقة، والفنادق، والمدارس المتكاملة، إضافة إلى مجمّع خاص للشركات والأعمال. وقد تمّ افتتاح مدار بالجادة، أول جزء من المشروع العملاق، خلال الربع الأول من هذا العام، حيث رحّب بأكثر من نصف مليون زائر حتى اليوم، وقد تولّت شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية تصميم هذه الوجهة العائلية التي تضم بين جنباتها العديد من المرافق ضمن محيط أخضر ومساحات رحبة منسّقة.