أعلنت حكومة أبوظبي عن صرف قروض سكنية وأراض سكنية ومساكن وإعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) استفاد منها ما يزيد عن 6100 مواطن في إمارة أبوظبي، وفقا لمكتب أبوظبي للإعلام.

وقال المكتب إن حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2020، تتوزع بواقع 3099 أرضاً سكنية و2000 قرض سكني و601 مسكن استفاد منها مواطنون في كل من أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب إعفاء 381 مواطنا من سداد القروض السكنية بقيمة 340 مليون درهم.

ويأتي اعتماد هذه الحزمة من المنافع السكنية والإعفاءات لعام 2020 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2020 والتي بلغت قيمتها حوالي 15.5 مليار درهم.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

واعتمد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي.

وقررت الإمارات أيضا، هذا الشهر، السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات، وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

وأصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات، يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.