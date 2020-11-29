كشف صندوق التنمية العقارية بالسعودية، اليوم الأحد، عن إيداع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات المواطنين مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري لشهر نوفمبر من العام الحالي 2020.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 570 مليون ريال وخُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وأضاف أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى نوفمبر الجاري تجاوز 24.5 مليار ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية.

وأكد منصور بن ماضي، حرص الصندوق على إيداع الدعم الشهري بانتظام، دعماً لتمكين الأسر السعودية لتملك المسكن الأول.

وأوضح أن استرتيجية الصندوق العقاري تهدف إلى ابتكار الحلول التمويلية والسكنية من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم، لتسهيل إجراءات تملك المواطنين لمنازلهم بخِدْمات إلكترونية سهلة تختصر الجهد والوقت.

إلى ذلك، أشار إلى تنفيذ الصندوق أكثر من 3 ملايين خدمة إلكترونية خلال العام الجاري 2020، وفوز تطبيق المستشار العقاري بجائزة أفضل تطبيق عربي حكومي للهواتف الذكية.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خِدْمات "القرض المدعُوم" من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.