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"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفر 1800 أرض بمناطق السعودية

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"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفر 1800 أرض بمناطق السعودية

عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية

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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر "سكني" إلى 217 مخططاً توفر أكثر من 178 ألف أرض.

وذكر برنامج "سكني" في بيان له، اليوم الأحد، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 8 مخططات جديدة مُوزعة على 4 مناطق توفر 1876 قطعة أرض، حيث أضاف "سكني" 5 مخططات في منطقة الرياض منها مخطط "الفيضة" في محافظة عفيف ليوفّر 266 قطعة أرض، كذلك في محافظة الدوادمي مخطط "الراجحية" الذي يضم 131 قطعة أرض.

وتابع: "بالإضافة إلى ثلاثة مخططات في محافظة المجمعة هي "المجمعة تمير 721"، الذي يوفّر 31 قطعة أرض، ومخطط "المجمعة تمير 837" الذي يوفّر 14 قطعة أرض، و"مخطط 909 المجمعة تمير" ليوفر 29 قطعة أرض، جميعها متاحة للحجز إلكتروني".

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كما أشار البيان إلى إضافة مخطط جديد في منطقة القصيم في محافظة بريدة "رياض الربيعية" ليوفّر 706 قطع أرضية، ومخطط "هجرة المناخ" بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية الذي يضم 163 قطعة أرض، وأخيراً مخطط "النماء" بمحافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل الذي يوفّر 536 أرضا سكنية.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع.

وتأتي هذه الحلول إلى جانب خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي" وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق "سكني" بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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