هبط منزل فريد ونادر على السوق العقاري في بريطانيا معروض للبيع، إذ يقع المنزل داخل طاحونة هواء تقليدية بشكلها الريفي القديم، أما من الداخل فيوجد منزل حديث يحتوي على مساحة جيدة وفيه كافة المرافق والمزايا اللازمة.

ويقع المنزل داخل طاحونة هواء تعود إلى القرن التاسع عشر، وتقع هذه الطاحونة في موقع مرتفع بقلب ريف مقاطعة "كينت"، مما يعني أنك تحصل على مناظر بانورامية مذهلة للمنطقة التي يؤمها الناس من كل أنحاء العالم.

وقال تقرير نشرته جريدة "مترو" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت" إن المنزل الفريد من نوعه وشكله والمذهل معروض للبيع حالياً مقابل 945 ألف جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار أميركي).

وبحسب التقرير فقد تم تحويل طاحونة الهواء إلى منزل منذ سنوات عديدة، ثم انتقلت جو روجرز وعائلتها إلى المنزل في عام 2002. وحالياً، وبعد سنوات عديدة من السعادة في هذا العقار بدأوا التفكير في بيعه. وقالت جو: "في عام 2002 قررنا جميعاً بيع منازلنا والانتقال إلى أشفورد".

وأضافت: "اشترى والداي العقار وعلى مر السنين، تناوبت كل مجموعة عائلية على العيش في طاحونة الهواء نفسها.. إنه فريد جداً لأنه لا يزال يحتوي على أشرعة سليمة ويشار إليه على أنه طاحونة هوائية لأنه يتخذ شكل فستان.. المناظر رائعة، خاصة من الأعلى".

وتابعت جو: "سنكون حزينين لرؤيتها تذهب لأنه لا يمكن لأحد القول إنه يمتلك طاحونة هوائية.. نريد أن نرى منزل عائلتنا العزيز يذهب إلى شخص يقدره ويحبه كما نفعل".

ويوجد داخل الطاحونة ثلاث غرف نوم، مع خيار استخدام واحدة كمكتب منزلي في الطابق العلوي من طاحونة الهواء، كما يوجد ملحق بها يمكن استخدامه مع المرفق الرئيس.

وفي الطاحونة الرئيسية، توجد غرفة استقبال كبيرة ويمكن الوصول إلى شرفة على السطح، حيث يمكن الجلوس والاستمتاع بالمنطقة المحيطة، يوجد بالملحق مطبخ وغرفة نوم كبيرة وحمام وغرفة استقبال أو غرفة نوم أخرى، وبعده يمكن الوصول إلى منطقة الحديقة والفناء الخارجي.