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ثاني أكبر جناح بعد الإمارات.. السعودية تكمل أعمال البناء

جناح السعودية في إكسبو 2020
جناح السعودية في إكسبو 2020
دبي

ثاني أكبر جناح بعد الإمارات.. السعودية تكمل أعمال البناء

في إكسبو دبي 2021

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، اكتمال أعمال البناء التي بدأت في شهر فبراير عام 2019.

وذلك للمشاركة في إكسبو الدولي الذي سينطلق في مدينة دبي في شهر أكتوبر 2021، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة العربية هذا الحدث الدولي المهم.

ويمتد الجناح السعودي على مساحة 13069 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020 دبي، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لهذا الحدث العالمي.

ويستعرض الجناح التجربة السعودية في المزج بين ثقافتها الغنية وتقاليدها العميقة من جهة وطموحاتها اللامحدودة لبناء مستقبل مشرق من جهة أخرى.

جناح السعودية في إكسبو دبي 2020
جناح السعودية في إكسبو دبي 2020

ويصل ارتفاع مبنى الجناح ما يعادل 6 طوابق، وترمز واجهته المبتكرة إلى الفرص الغنية في المملكة، وثراء ثقافتها وعراقة تراثها وروعة طبيعتها، والقدرات الإبداعية التي يتحلى بها الشعب السعودي وطموحاته للسير قدماً نحو المستقبل.

ويضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحا شمسيا تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في المملكة العربية السعودية.

ورغم تأجيل إكسبو دبي على نحو غير متوقع بسبب تداعيات جائحة كوفيد - 19 وما رافق ذلك من قيود على الحركة والتنقل، إلا أن فرق العمل في جناح المملكة العربية السعودية تابعت جهودها بهدف تجهيزه لاستقبال ملايين الزوار خلال الحدث المقرر بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022.

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