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رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية في السعودية.. قريباً

وزارة الشؤون البلدية والقروية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
عقارات السعودية

رخص بناء فورية دون الحاجة لزيارة البلدية في السعودية.. قريباً

عبر تطبيق نظام "بلدي"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، تطبيق نظام "بلدي" الجديد لإصدار رخص البناء الفورية، على أن يكون النظام موحداً على مستوى المملكة.

ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات تملك المسكن للمواطن، ويمتاز بإصدار رخص إنشاء فورية من المكتب المختص في ذات اليوم، بمجرد سداد رسوم البلدية دون الرجوع للأمانة أو البلدية التابعة للمنطقة.

ويلغي التطبيق دور شركة الكهرباء في إصدار الرخصة، وتأهيل المكتب المختص لدى وزارة الشؤون البلدية لإصدار رخص البناء في جميع مدن المملكة، وحصر العلاقة التعاقدية في استخراج الرخصة بين المكتب والمواطن فقط دون وجود طرف ثالث، وفقا لصحيفة عكاظ اليوم الثلاثاء.

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وحدد النظام الالتزامات والمسؤوليات التعاقدية، إذ يصبح المكتب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الرخصة والمخطط بتطبيق كود البناء السعودي، إضافة إلى تعهده بالاطلاع على لائحة الجزاءات والغرامات وتحمل كافة المسؤولية المترتبة على مخالفة كود البناء السعودي في التصميم.

وفي حال وجود أنظمة خاصة لمنطقة معينة يجب الرجوع للأمانة التابعة للمنطقة.

ويتضمن النظام الجديد لإصدار رخص البناء أنه في حال إصرار المالك على مخالفة المخطط المعتمد يلتزم المكتب بإيقاف الإشراف، ورفع تقرير بالمخالفة للبلدية، وفي حال تجاهل المكتب للمخالفات في التنفيذ يعرض للمساءلة وتحمل الغرامات التي قد تصل إلى إيقاف المكتب.

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