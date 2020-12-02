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روشن العقارية تبدأ أعمال الإنشاء في حيها الأول بالرياض

روشن العقارية تبدأ أعمال الإنشاء في حيها الأول بالرياض

المرحلة الأولى من مشروع روشن تتضمن 4 آلاف وحدة سكنية

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العربية.نت

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ذكرت شركة التطوير العقاري، روشن، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة أنها بدأت اليوم أعمال الإنشاءات في موقع حيها الأول في مدينة الرياض، وذلك ضمن خطة لتطوير مجتمعات وأحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة على مدى 10 سنوات.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار ريال لبدء أعمال المقاولات للمرحلة الأولى من مشروعها في العاصمة السعودية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 30 ألف وحدة سكنية على أن يتم بناء 4 آلاف وحدة سكنية منها خلال المرحلة الأولى.

وستكون الوحدات السكنية متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من العام المقبل.

ويُعدّ هذا الحي الأول لشركة روشن الذي سيتم تنفيذه ضمن خطة لتطوير أحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة على مدى عشر سنوات، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى تطوير أحياء متكاملة تساهم في تلبية طموحات وتطلعات المجتمع.

وتبلغ مساحة الحيّ أكثر من 20 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة الرياض.

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