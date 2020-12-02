  • مباشر
اللغة

مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين

إنشاءات السعودية مقاولات
أعمال مقاولات بالسعودية (أرشيفية)
عقارات السعودية

مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام تصنيف المقاولين

تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس الشورى السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء، على مشروع نظام تصنيف المقاولين.

كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، قد نشرت العام الماضي، مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث لاستطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين نص على أنه لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، وما تحدده اللائحة التنفيذية قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا.

وتضمن تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجالٍ أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

بريطانيا تمنح الموافقة على استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا شركات لقاح كورونا بريطانيا تمنح الموافقة على استخدام لقاح فايزر المضاد لكورونا

وأتاحت المسودة للمصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه بالرفع أو الإضافة أو الحذف لأي مجال أو نشاط، ويصنف بحسب ما تحقق له، وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وكذلك يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي، بينما تصنف الشركات المختلطة، بحسب معايير التصنيف الموجودة لديها دون الاعتداد بمعايير التصنيف الخاصة بالشركاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

الأكثر قراءة

"اعتن بها وبملاكي".. طلب مارادونا من زوج صديقته قبل وفاته
الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية
هجوم يستهدف فرقة ماهر الأسد في دير الزور هجوم يستهدف فرقة ماهر الأسد في دير الزور
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية
دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد