وافق مجلس الوزراء المصري، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، نادر سعد، في بيان، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

وقدر المتحدث في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، حصيلة طلبات جدية التصالح والتسويات في مخالفات البناء مع الحكومة حتى الآن بنحو 17 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المرة الأخيرة لتمديد مهلة التصالح.

وأكد سعد أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.

وأوضح أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى يتحقق الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.