  • مباشر
اللغة

السعودية.. تمويل الشقق السكنية يقفز 114% لـ 13.7 مليار ريال

عقارات السعودية
منازل في السعودية
عقارات

السعودية.. تمويل الشقق السكنية يقفز 114% لـ 13.7 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت عقود التمويل العقاري السكني لفئة الشقق في السعودية حتى أيلول (سبتمبر) من العام الجاري نموا نسبته 114% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، إذ بلغ تمويل الشقق نحو 13.7 مليار ريال مقابل 6.4 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 7.3 مليار ريال.

وأشارت بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن التمويل السكني للشقق هذا العام سجل نموا ملحوظا على حساب حصة الطلب على الفلل والأراضي السكنية، حيث كانت تشكل 12% من إجمالي التمويل السكني حتى الربع الثالث من العام الماضي 2019، ووصلت إلى أكثر من 14% من التمويل حتى أيلول (سبتمبر) 2020، ما يشير إلى تفضيل الأسر السعودية السكن في الشقق السكنية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها أن 80% من الطلب في السوق من الأسر الشابة الجديدة، وبسبب تنوع خياراتها وتصاميمها في السوق وبأسعار معقولة لا تؤثر في ميزانيتها ضمن المشاريع السكنية الكبرى، التي تشهد أغلبية مدن المملكة تنفيذها، إما من قبل الشركات الخاصة وإما ضمن مشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأظهر التقرير لأيلول (سبتمبر) أرقاما قياسية في عدد القروض العقارية خلال تسعة أشهر من هذا العام، مسجلة 208505 عقود بنمو تجاوز 84% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 وبقيمة تجاوزت 96.7 مليار ريال، بارتفاع 90% على أساس سنوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ممثل عالمي شهير يعيد الحياة لمطعم شعبي دمره انفجار بيروت ممثل عالمي شهير يعيد الحياة لمطعم شعبي دمره انفجار بيروت
إشادة بفيلم فلسطيني في القاهرة السينمائي.. وصنّاعه يتحدثون إشادة بفيلم فلسطيني في القاهرة السينمائي.. وصنّاعه يتحدثون

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات
"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى
أمير الكويت: الاتفاق الخليجي يعكس تطلع الأطراف لتحقيق مصالح شعوبها أمير الكويت: الاتفاق الخليجي يعكس تطلع الأطراف لتحقيق مصالح شعوبها
اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول
المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد