ارتفعت أعمال شركات مقاولات بأبوظبي بنسب تراوحت بين 20 و35% خلال العام الحالي، بدعم من مشاريع قروض إسكان المواطنين، بحسب مقاولين ومسؤولين بقطاع البناء والتشييد.

وأكد المقاولون أهمية توالي اعتماد دفعات جديدة من قروض إسكان المواطنين خلال العام الحالي، في دعم الشركات العاملة بالقطاع لمواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.

وشهد العام الحالي توزيع 3 حزم للمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة 15.5 مليار درهم، بنمو يصل إلى 33.6% مقارنة بالعام الماضي، والذي شهد اعتماد حزم إسكانية بقيمة إجمالية 11.6 مليار درهم، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وقال مقاولون واستشاريون هندسيون في أبوظبي، إنه رغم تأثر الأعمال بقطاع البناء والتشييد بشكل نسبي خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا خلال الربع الثاني من 2020، إلا أنه بداية من الربع الثالث فإن الأعمال بالقطاع تشهد نمواً ملحوظاً، لاسيما مع الكشف عن 3 دفعات من حزم المنافع السكنية خلال العام الحالي، خلال أشهر مايو ويوليو ونوفمبر 2020.

وبلغ عدد المستفيدين من القروض السكنية وتوزيع الأراضي والمساكن للعام الحالي 13 ألفاً و626 مواطناً ومواطنة بأبوظبي، حيث استفاد 5550 مواطناً من قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ بـ 5.5 مليار درهم، وذلك خلال الدفعة الأولى مايو الماضي.

فيما استفاد 1976 مواطناً من الدفعة الثانية خلال يوليو الماضي، والتي شهدت صرف قروض وإعفاءات من سداد مستحقات القروض بـ 2.78 مليار درهم، في حين شملت الدفعة الثالثة نوفمبر الماضي صرف قروض وأراض ومساكن وإعفاءات من سداد مستحقات القروض بأكثر من 7 مليارات درهم، استفاد منها ما يزيد على 6100 مواطن.

وكان عام 2019، قد شهد اعتماده أكثر من 6000 قرض سكني، وتخصيص 250 مسكناً، وتوزيع 1800 قطعة أرض سكنية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للحزمة الإسكانية 11.6 مليار درهم.