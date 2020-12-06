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تمكين 74 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن

عقارات السعودية مناسبة
زيادة عدد المستفيدات السعوديات من القروض العقارية
عقارات السعودية

تمكين 74 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن

في جميع أنحاء المملكة

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دبي - العربية.نت

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أعلن صندوق التنمية العقارية بالسعودية، اليوم الأحد، زيادة عدد المستفيدات السعوديات من القروض العقارية التي يُقدمها إلى أكثر من 73 ألف امرأة سعودية بالمملكة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام 2020م، وذلك ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن تمكين المرأة السعودية من تملك المسكن يأتي ضمن سياسة الصندوق العقاري منذ إنشائه كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع.

وأضاف أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73,800 امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية أكتوبر الماضي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وبحسب المشرف العام، فإن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وَفْق شروط برنامج القرض العقاري المدعُوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج الإسكان يتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020م و70% نهاية 2030.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق عمل على تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري لتمكين جميع المواطنين من الحصول على القروض العقارية المدعُومة ضمن إجراءات إلكترونية وفورية.

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