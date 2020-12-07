  • مباشر
اللغة

صناعة مواد البناء الصينية تعاود الانتعاش

عقارات الصين
مشروع مقاولات بالصين
اقتصاد الصين

صناعة مواد البناء الصينية تعاود الانتعاش

زيادة متوقعة بالأرباح 1.3% في 10 أشهر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع مواد البناء الصيني عاد للانتعاش وسط التعافي الاقتصادي تدريجيا في البلاد، وسط توقعات بتحقيق القطاع زيادة في الأرباح خلال 10 أشهر من العام 2020.

وتوقعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن تحقق المؤسسات التي تبلغ عائداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (3.05 مليون دولار) أرباحاً نحو 340 مليار يوان في فترة يناير إلى أكتوبر 2020 بزيادة 1.3%، على أساس سنوي.

ورجحت اللجنة أن تصل عائدات التشغيل للشركات إلى 4 تريليونات يوان بانخفاض 0.5% على أساس سنوي ما قلص الانخفاض بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، اليوم الاثنين.

موانئ دبي: العلاقات مع إسرائيل ستفضي إلى تجارة بـ5 مليارات دولار اقتصاد الإمارات وإسرائيل موانئ دبي: العلاقات مع إسرائيل ستفضي إلى تجارة بـ5 مليارات دولار

ويأتي ذلك مع ارتفاع إنتاج شركات الأسمنت الكبرى بنسبة 0.4% خلال الفترة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ليصل إلى 1.92 مليار طن مسجلا نموا على أساس سنوي لأول مرة هذا العام، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، أيضاً، أن إنتاج الزجاج المسطح للشركات الكبرى وصل الى 780 مليون حالة وزن بزيادة 0.5% على أساس سنوي، مما أدى إلى تسريع النمو بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

الأكثر قراءة

إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية
جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان
وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا
إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان
الأسد يطالب بتعويض وينسى دور حلفائه.. وثيقة غريبة تكشف الأسد يطالب بتعويض وينسى دور حلفائه.. وثيقة غريبة تكشف
ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي

قبل أن تذهب

هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟
هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟

اكتشف المزيد