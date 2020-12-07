أظهرت بيانات رسمية أن قطاع مواد البناء الصيني عاد للانتعاش وسط التعافي الاقتصادي تدريجيا في البلاد، وسط توقعات بتحقيق القطاع زيادة في الأرباح خلال 10 أشهر من العام 2020.

وتوقعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن تحقق المؤسسات التي تبلغ عائداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (3.05 مليون دولار) أرباحاً نحو 340 مليار يوان في فترة يناير إلى أكتوبر 2020 بزيادة 1.3%، على أساس سنوي.

ورجحت اللجنة أن تصل عائدات التشغيل للشركات إلى 4 تريليونات يوان بانخفاض 0.5% على أساس سنوي ما قلص الانخفاض بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك مع ارتفاع إنتاج شركات الأسمنت الكبرى بنسبة 0.4% خلال الفترة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ليصل إلى 1.92 مليار طن مسجلا نموا على أساس سنوي لأول مرة هذا العام، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، أيضاً، أن إنتاج الزجاج المسطح للشركات الكبرى وصل الى 780 مليون حالة وزن بزيادة 0.5% على أساس سنوي، مما أدى إلى تسريع النمو بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى.